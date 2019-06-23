23.06.2019 09:43
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli

Lüleburgaz'da bir köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

Lüleburgaz 'da bir köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, armatür yenileme çalışmaları kapsamında, Lüleburgaz ilçesine bağlı Sarıcaali köyü ile ilçe merkezinin Atatürk, Gündoğdu ve İnönü mahallelerine yarın elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Sarıcaali köyünde 09.00-18.00, Atatürk, Gündoğdu ve İnönü mahallelerinde ise 10.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle vatandaşların elektronik cihazların zarar görmemesi için tedbir almaları istendi.
Vali Bilgin, okul inşaatını gezdi
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yapımı devam eden anaokulu inşaatında incelemede bulundu.
Vali Bilgin, inşaattaki çalışmaları inceleyerek müteahhit firma yetkililerinden bilgiler aldı.
Kente çok güzel bir anaokulu kazandırılacağını ifade eden Bilgin, inşaatın kısa sürede tamamlanacağını belirtti.
Okulu 8 derslikli olacağını aktaran Bilgin, eğitim alanında yapılan hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk , Kırklareli , Lüleburgaz , Güncel

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