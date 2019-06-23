23.06.2019 14:09
Haberler » Güncel » Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci, Sivriler köyünü ziyaret etti.

Demirköy Kaymakamı Cafer Ekinci , Sivriler köyünü ziyaret etti.
Ekinci, Sivriler Köyü Muhtarı Dursun Saykın'dan köydeki yatırımlar hakkında bilgiler aldı.
Köyde incelemelerde bulundan Ekinci, köylülerin isten ve sıkıntılarını da dinledi.
Ekinci, Demirköy'ün eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu söyledi.
İlçenin köyleriyle birlikte turizme büyük katkı sağladığını ifade eden Ekinci, turizme yönelik çalışmaların daha da güçlendirileceğini aktardı.
Dezenfekte çalışmaları
Lüleburgaz Belediyesince çöp konteynerleri dezenfekte çalışması yapıldı.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çöp konteynerlerini ilaçlı sular ile dezenfekte etti.
Belediye Başkanı Murat Gerenli , vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
İlçedeki periyodik zamanlarda çöp konteynerlerinin dezenfekte edildiğini ifade eden Gerenli, bu sayede kötü kokuların engellenerek, çevre sağlığının da korunduğunu belirtti.
Kaynak: AA
Sivriler , Demirköy , Ekinci , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:45 Freni tutmayan tır şarampole uçtu
15:45 Seçimde AK Partili görevliye provokatif müdahale
15:45 Ek fotoğraflar 2 //Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı
15:44 Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti
15:44 Bartholomeos Avanos'da ayin yönetti
15:43 Çifte minare leyleklerin yuvası oldu
15:43 Ordu'da heyelan riskindeki 69 hane tahliye edildi (2)