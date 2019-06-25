25.06.2019 12:36
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce lavanta tarla günü etkinliği düzenlendi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce lavanta tarla günü etkinliği düzenlendi.
Deveçatağı köyünde, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Çiğdem Balım ve Filiz Tuna'ya ait lavanta tarlasında düzenlenen etkinlikte ilk hasat gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı konuşmada, lavanta ekimini önemsediklerini söyledi.
Lavantanın üretimin artması için bir takım çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özel, lavanta üretiminin, kent ve ülke açısındanda önemli olduğuna değindi.
Hesabını Bilen Çiftçi Projesi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Hesabını Bilen Çiftçi Projesi kapsamında 41 köy ve 3 belde de eğitimler verilecek.
Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında köylerde finans erişimi, devletin finans ve üretime dair verdiği destekleri, tasarruf etmek, yatırım yapmak gibi konu başlıklarında eğitimler verileceği belirtildi.
Kaynak: AA
Kırklareli , Güncel

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