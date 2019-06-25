Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediyesince açılacak yaz kursları kayıtları başladı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenci ve yetişkinlere yönelik yaz dönemi spor kursları açılacağını söyledi.

Öğrencilerin tatil döneminde hem kaliteli vakit geçirmeleri hem de sportif faaliyetlere katılarak sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaları amacıyla voleybol, basketbol, tenis, futbol ve badminton kursları verileceğini belirten Özalp, kurs kayıtlarının 28 Haziran Cuma günü sona ereceğini ifade etti.

Kursların 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacağını aktaran Özalp, 30 Ağustos cuma günü ise sona ereceğini kaydetti.

Tenis kursunun Ziraat Bahçesi Atatürk Spor Kompleksi'nde, futbol, basketbol, voleybol ve badminton kurslarının ise spor salonunda gerçekleştirileceğini bildiren Özalp, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyal, kültürel ve spor alanlarında kendilerini geliştirebilmeleri için Vize Belediyesi olarak elimizden gelen tüm çalışmaları gerçekleştireceğiz. Düzenlemiş olduğumuz yaz dönemi spor kurslarına kayıtlarını yaptırmak isteyenler 28 Haziran tarihine kadar belediyemize başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yaz kurslarının hayırlı olmasını diliyorum."

-Yıl sonu sergisi

Lüleburgaz'da el sanatları yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezince açılan sergide, merkez öğrencileri tarafından yapılan el sanatları sergileniyor.

Düzenlenen açılış törenine, Kaymakam Mustafa Kaya, eşi Belgin Kaya ile kursiyerler katıldı.

Kaya, törende, kursiyerlerin yıl boyunca güzel çalışmalara imza attığını bildirdi.

Sergide bir birinden güzel eserlerin bulunduğunu bildiren Kaya, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Deniz ve orman kampı kayıtları başladı

Lüleburgaz Belediyesince düzenlenecek deniz ve orman kampı kayıtları başladı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz ile 10 Ağustos tarihlerinde deniz ve orman kampı düzenleneceğini bildirdi.

Kampın Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde yapılacağını aktaran Gerenli, kamp kayıtlarının belediye binasında alındığını belirtti.

Kayıtların 28 Haziran Cuma günü sona ereceğini ifade eden Gerenli, açıklamasında şunları kaydetti: "Her yıl olduğu gibi bu yılda okulların tatile girmesiyle deniz ve orman kampı düzenliyoruz. Kampa 9-14 yaş arasındaki çocuklarımız kayıt yaptırabilir. Ücretsiz olacak kampımızın ilk dönemi 1-6 temmuz arasında gerçekleştirilecek. 6 dönem halinde yapılacak kampımız 10 ağustos tarihinde sona erecek."

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, armatür yenileme çalışması kapsamında, ilçeye bağlı Hamzabey köyüne yarın elektrik enerjisi verilmeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-18.00 saatleri arasında yaklaşık 9 saat süreli uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle vatandaşların elektronik cihazların zarar görmemesi için tedbir almaları istendi.

Kaynak: AA