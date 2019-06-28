28.06.2019 10:26
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli

Kırklareli'nde üç köyde elektrik kesintisine gidilecek.

Kırklareli 'nde üç köyde elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, armatür yenileme çalışmaları nedeniyle Lüleburgaz ilçesinin Düğüncübaşı, Demirköy ilçesinin Hamdibey ve Babaeski ilçesinin Pancarköy köylerine yarın enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Düğüncübaşı köyünde 09.00-18.00, Hamdibey köyünde 09.00-15.00, Pancarköy köyünde ise 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.
Aşçı çırağı kursu açılacak
Lüleburgaz'da aşçı çırağı kursu açılacak.
Lüleburgaz Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi'nde gerçekleştirilecek kursun kayıtları başladı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli , yaptığı yazılı açıklamada, yaz dönemi kurslarının hızla devam ettiğini bildirdi.
Aşçı çırağı kursu kayıt başvurularının belediye ve merkez müdürlüğünce alındığını aktaran Gerenli, kursun yaklaşık 3 ay süreceğini belirtti.
Kursun 3 Temmuz-9 Eylül tarihileri arasında yapılacağını ifade eden Gerenli, kursun ardından başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini kaydetti.
Kaynak: AA
Demirköy , Lüleburgaz , Kırklareli , Güncel

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