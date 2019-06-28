28.06.2019 10:37
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli

Lüleburgaz'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Lüleburgaz 'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre Güneş Mahallesi Zafer 6. Sokakta Hüsnü Öz'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu.
Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen yangında, evde maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kur'an kurslarında trafik eğitimi
Lüleburgaz ilçesinde yaz Kur'an kurslarındaki öğrencilere trafik eğitimleri veriliyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mehmet Balta, Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ndeki çocukları güvenli trafik konusunda bilgilendirdi.
Balta, yaklaşık 130 çocuğun katıldığı eğitimde, Ramazan Bayramı tatilinde alınan önlemler sayesinde trafik kazası sayısının azaldığını belirtti.
Kurban Bayramı tatilinde de sürücülerin aynı ve daha fazla hassasiyeti göstermesi açısından çocukların büyük rol oynayacağını ifade eden Balta, çocukların araç içinde bir radar görevi gördüğünü kaydetti.
Balta, "Lütfen anne ve babalarınızı araç kullanırken emniyet kemeri takmaları, aşırı hız yapmamaları, hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarın." dedi.
Trafik eğitimleri, 27 camideki Kur'an kurslarında verilecek.
Kaynak: AA
Lüleburgaz , İtfaiye , Güncel

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