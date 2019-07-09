09.07.2019 12:27
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli

Bulgaristan'dan Türkiye'ye 1989 yılında zorunlu göçe maruz kalan Bulgaristan'da yaşayan Türkler'in Büyükkarıştaran'da buluşacağı bildirildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye 1989 yılında zorunlu göçe maruz kalan Bulgaristan'da yaşayan Türkler'in Büyükkarıştaran'da buluşacağı bildirildi.

Edirne Balkan Türkleri Federesyonu Genel Başkanı Erhan Pekkan, yaptığı yazılı açıklamada, zorunlu göçü anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerindeki Bulgaristan Türkleri'ni buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Etkinliğin 20 Temmuz pazar günü düzenleneceğini ifade eden Pekkan, etkinliklerde halk oyunları ekiplerinin gösteriler sunarak, resim sergi ve panel düzenleneceğini aktardı.
Meyve bahçeleri ziyaret edildi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, meyve bahçelerini ziyaret etti.
Özel, Pehlivanköy ilçesindeki meyve bahçelerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Meyveciliğin Kırklareli ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını ifade eden Özel, "Her zaman üreticilerimizin yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" dedi.
Kaynak: AA
Bulgaristan, Kırklareli, Türkiye, Edirne, Güncel

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