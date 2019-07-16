16.07.2019 16:08
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce arilik çalışmaları sürdürülüyor.

Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce arilik çalışmaları sürdürülüyor.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk 6 ayında 8 bin 337 baş büyükbaş hayvana sığır tüberkülozu hastalığına sağlık taraması yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, arilik çalışmalarına ara verilmeden devam edileceği ifade edildi.
Balıklandırma çalışmaları
Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce göletlerde balıklandırma çalışmaları başlatıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir kullanılması, deniz ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının takviyesi amacıyla göletlerde balıklandırma çalışmaları yapıldığı belirtildi.
"Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" ile 6 farklı gölete toplam 44 bin sazan balığı yavrusu bırakıldığı ifade edildi.
Kaynak: AA
Kırklareli, Güncel

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