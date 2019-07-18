Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz
'da yol yapım çalışmaları dolayısıyla minibüs güzergahları değiştirildi.
Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Ersöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 hattın güzergahının değiştiğini söyledi.
Çalışmaların zaman zaman ulaşımda aksaklığa meydan verdiğini aktaran Ersöz, vatandaşların mağdur olmaması için yeni güzergah düzenlemelerinin yapıldığını belirtti.
Yeni güzergah bilgilerinin vatandaşlar ile paylaşıldığını ifade eden Ersöz, yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından güzergahların yeniden değerlendirileceğini kaydetti.
11 yılda 102 bin kan bağışı
Türk Kızılay Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız, 11 yılda 102 bin 873 ünite kan bağışı aldıklarını bildirdi.
Gamsız, şube binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışı kampanyalarına çok önem verdiklerini söyledi.
Her fırsatta kampanyalar gerçekleştirerek kan bağışlarını kabul ettiklerini ifade eden Gamsız, düzenlenen her kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Yılda ortalama 10 bin ünite kan bağışı aldıklarını aktaran Gamsız, 2007-2019 yılları arasında yapılan 102 bin 873 ünite kan bağışının 308 bin 619 ihtiyaç sahibinin tedavisinde kullanıldığını kaydetti.
Erkeklerin yılda 4, kadınların ise 3 kez kan bağışında bulunabildiğini anımsatan Gamsız, herkesi kampanyalara destek olmaya davet etti.