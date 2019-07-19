Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli
'nde 3 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım ile armatür değiştirme çalışmaları kapsamında, Kent merkezine bağlı Dokuzhöyük, Pınarhisar ilçesinin Evciler
, Babaeski ilçesinin Nadırlı köyleri ile kent merkezinin Kocahıdır
ve Karakaş, Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinin Hürriyet
, Cumhuriyet, Zafer mahallelerine yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Söz konusu kesintiler, Dokuzhöyük köyünde 09.00-16.00, Evciler ve Nadırlı köylerinde 09.00-18.00, Kocahıdır mahallesinde 09.30-17.30, Karakaş mahallesinde 07.00-12.00, Hürriyet, Cumhuriyet, Zafer mahallelerinde ise 08.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
-Bağımlılıkla ile mücadele eğitimi
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü personeline bağımlılıkla ile mücadele eğitimi verildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığınca Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılık yapıcı maddelerin arzıyla mücadele ve duyarlılık konusunda bilgiler verildi.
Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında eğitimin gerçekleştirildiğini söyledi.
Sigara, alkol, uyuşturucu madde gibi çeşitli bağımlılıklarla ilgili olarak başta çocuklar ve gençler olmak üzere farkındalık oluşması gerektiğini ifade eden Terzi, herkesin bu konuda duyarlı davranmasını istedi.
Daha sonra işletme personeline sigara, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı hakkında bilgiler verildi.