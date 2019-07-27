Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda hayvan satışları sürüyor.27.07.2019 15:57
Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda hayvan satışları sürüyor.
Borsada, padoklardan salona getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar ihale ile satışa çıkarıldı.
Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, burada yaptığı konuşmada, hayvan almak isteyen ile satmak isteyenleri tesislerde buluşturduklarını söyledi.
Tesisin büyük önem önem taşıdığını ifade eden Altıntel, alış ve satışlarda besicinin de alıcının da haklarının korunduğunu belirtti.
Konuşmanın ardından büyük ve küçükbaş hayvanlar ihale ile satışa çıkarıldı.
Dana kilogramı en düşük 18 lira 82 kuruş, en yüksek 19 lira 06 kuruş, kuzu ise 20 lira 20 kuruştan alıcı buldu.
-Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Bademlik ile Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Yeni, Fatih ve Yıldırım mahallelerine yarın bir süre elektrik verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Bademlik Mahallesi'nde 10.00-15.00, Yeni, Fatih ve Yıldırım mahallelerine ise 08.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
-Yol yapım çalışması
Kırklareli İl Özel İdaresince yol yapım çalışmaları sürüyor.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Ahmetbey- Evrensekiz beldeleri arasındaki yolda çalışmaları yürüttüğü bildirildi.
Yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiği belirtilen açıklamada, 29 Temmuz Pazartesi günü Ahmetbey-Evrensekiz beldelerine ulaşım sağlanan yolun geçici süreliğine araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.
Yolun asfaltlamaya hazır hale getirildiği aktarılan açıklamada, Ahmetbey-Evrensekiz beldelerine ulaşımın Emirali-Sakızköy veya Ahmetbey- Akçaköy yollarından sağlanabileceği belirtildi.
Borsada, padoklardan salona getirilen büyük ve küçükbaş hayvanlar ihale ile satışa çıkarıldı.
Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, burada yaptığı konuşmada, hayvan almak isteyen ile satmak isteyenleri tesislerde buluşturduklarını söyledi.
Tesisin büyük önem önem taşıdığını ifade eden Altıntel, alış ve satışlarda besicinin de alıcının da haklarının korunduğunu belirtti.
Konuşmanın ardından büyük ve küçükbaş hayvanlar ihale ile satışa çıkarıldı.
Dana kilogramı en düşük 18 lira 82 kuruş, en yüksek 19 lira 06 kuruş, kuzu ise 20 lira 20 kuruştan alıcı buldu.
-Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Bademlik ile Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Yeni, Fatih ve Yıldırım mahallelerine yarın bir süre elektrik verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Bademlik Mahallesi'nde 10.00-15.00, Yeni, Fatih ve Yıldırım mahallelerine ise 08.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
-Yol yapım çalışması
Kırklareli İl Özel İdaresince yol yapım çalışmaları sürüyor.
İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Ahmetbey- Evrensekiz beldeleri arasındaki yolda çalışmaları yürüttüğü bildirildi.
Yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiği belirtilen açıklamada, 29 Temmuz Pazartesi günü Ahmetbey-Evrensekiz beldelerine ulaşım sağlanan yolun geçici süreliğine araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.
Yolun asfaltlamaya hazır hale getirildiği aktarılan açıklamada, Ahmetbey-Evrensekiz beldelerine ulaşımın Emirali-Sakızköy veya Ahmetbey- Akçaköy yollarından sağlanabileceği belirtildi.
Turhan Altıntel, Evrensekiz, Kırklareli, Güncel
Kaynak: AA