Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz
Belediyesince 27 çocuk sünnet ettirildi.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Yıldız Heykeli alanında gerçekleştirilen şölende yaptığı konuşmada, 27 çocuğun sünnetinin yapıldığını söyledi.
Belediye olarak her yıl sünnet şöleni ile toplu sünnet gerçekleştirdiklerini ifade eden Gerenli, sünnet olan çocuklara da şifa diledi.
Konuşmaların ardından çocukların yakınları müzik eşliğinde eğlendi.
Yasağa rağmen denize girenlere tutanak Kırklareli
'nin Vize
ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde hava muhalefeti nedeniyle yasaklanmasına rağmen denize giren 60 kişi hakkında tutanak düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, denizin dalgalı olması nedeniyle Vize Kaymakamlığınca geçici bir süre vatandaşların denize girmesi yasaklandı.
Bunun üzerine Vize Jandarma Komutanlığı ekipleri de halkı denize girmemeleri için uyardı.
Tüm uyarılara ve yasağa rağmen denize girdiği tespit edilen 60 kişi hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak hazırlandı. Ekipler son bir ayda aynı bölgede denize giren 894 kişi hakkında da tutanak tutmuştu.
Hazırlanan tutanaklar Vize Kaymakamlığına gönderildi.
Elektrik kesintisi
Babaeski'de 4 köyde elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Babaeski ilçesinin Sofuhalil, Müsellim, Çavuşköy ve Kumrular köylerine yarın bir süre elektrik verilmeyecek.
Kesintiler, söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatleri arasında 9 saat süreli uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.