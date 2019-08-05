Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, şehit aileleriyle bir araya geldi.
Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, ilk olarak şehit polis memuru Hasan Erkan'ın Pehlivanköy ilçesindeki ailesini ziyaret etti.
Şehit ailesi ile sohbet eden Bilgin, şehitlerin kanlarının hiçbir zaman yerde kalmayacağını söyledi.
Tarih boyunca vatan toprağını, bayrağını ve milletini korumak için binlerce şehit verildiğini aktaran Bilgin, şehit ve gaziler sayesinde herkesin rahat nefes alabildiğini belirtti.
Ardından şehit piyade uzman çavuş Güven Seven'in de ailesini ziyaret eden Bilgin, şehit ve gazileri unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.
-Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 7 köyde elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, kent merkeze bağlı Kocahıdır ve Değirmencik köyleri ile Babaeski ilçesinin Yeniköy, Nacak, Taşağıl, Erikleryurdu ve Karabayır köylerine yarın bir süre elektrik verilmeyecek.
Kesintiler, söz konusu kesintiler Kocahıdır köyünde 13.00-15.00, Değirmencik, Yeniköy, Nacak, Taşağıl, Erikleryurdu ve Karabayır köylerinde ise 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.