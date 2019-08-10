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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nde Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Kırklareli Huzurevi takımını tebrik etti.

10.08.2019 11:54 Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nde Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Kırklareli Huzurevi takımını tebrik etti.
Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün huzurevleri arasında düzenlediği Yetişkin Gençler Bocce Ligi'nde Kırklareli Huzurevi takımının finallere kaldığını anımsattı.
Huzurevi sakinlerinin bu tür etkinliklerde yer almasının önemli olduğuna değinen Bilgin, Kırklareli Huzurevi takımının birinci olacağına inandığını aktardı.
Kurban Bayramı'na doğru
Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altıntel, mesajında, bayramların birlik beraberlik duygusunu, sevgi, saygı, kardeşlik, barış ve dayanışma ruhunu güçlendiren özel günler olduğunu belirtti.
Kurban Bayramı'nın da tüm dünyada huzur getirmesi temennisinde bulunan Altıntel, bayramlarda küskünlüklerin son bulması gerektiğini ifade etti.

Lütfullah Bilgin, Kurban Bayramı, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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