Haberler» Güncel» Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "10. Geleneksel Pınarhisar Gençlik Festivali"nin 6-8 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

22.08.2019 14:36 Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, "10. Geleneksel Pınarhisar Gençlik Festivali"nin 6-8 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.
Talay, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin ilçeye yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti.
Tüm vatandaşları festivale davet eden Talay, festivalde birçok şarkıcının da sahne alacağını kaydetti.
Belediye Başkanı Gün, talep ve sorunları dinledi
Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, vatandaşların talep ve sıkıntılarını dinledi.
Gün, bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet ederek, görüş alışverişinde bulundu.
Vatandaşların sorunlarını çözebilmek için çalıştıklarını ifade eden Gün, her zaman halkın içerisinde olduklarını kaydetti.

İhsan Talay, Pınarhisar, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:20   Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler
15:20   İstanbul'da yakalanan Kırgızistan uyruklu FETÖ/PDY şüphelisi serbest bırakıldı
15:20   Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan kişinin cesedi bulundu
15:20   "Lifestyle Turkey" muhafazakar giyim fuarı açıldı
15:20   Bangladeş'te dang humması salgını sürüyor
15:20   Türkiye'den Kazakistan'da görme engellilere destek
15:19   Şehit Uzman Çavuş Mehmet Uçar, Hatay'da toprağa verildi