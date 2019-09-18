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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ahilik Haftası dolayısıyla esnaf ziyaretlerinde bulundu.

18.09.2019 08:54Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ahilik Haftası dolayısıyla esnaf ziyaretlerinde bulundu.
İlk olarak Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker'i ziyaret eden Bilgin, ardından arasta esnafını ziyaret ederek bol kazançlı ve bereketli işler dileğinde bulundu.
Bilgin, ardından çömlek üretimi yapan Hüseyin Çokan ile süpürgecilik mesleğini icra eden esnafı ziyaret etti.

Ahiliğin önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, ahilikte doğru, dürüst ve ahlaklı olunması gerektiğini ifade etti.
Hukuk fakültesi öğrencileri ders başı yaptı
Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ders başı yaptı.
İlk ders Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ tarafından verildi.
Türkbağ ilk derste öğrencilere "Speluncean kaşifleri örneğinde hukukun teori ve pratiği" konusunu anlattı.
Programa, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Baro Başkanı Tugay Hınız, Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Neziha Musaoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Ahilik Haftası, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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