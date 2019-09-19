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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sosyal Güvenlik Müdürlüğünce, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine teşvikler hakkında bilgi verildi.

19.09.2019 09:32Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Sosyal Güvenlik Müdürlüğünce, Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerine teşvikler hakkında bilgi verildi.
Sosyal Güvenlik Müdürü Tahsin Halcı, oda binasında gerçekleştirilen toplantıda, devlet teşvikleri ve kayıt dışı işçi çalıştırılmasının sakıncalarını anlattı.
İhtiyaç doğrultusunda devlet teşviklerinden yararlanılması gerektiğini belirten Halcı, birçok alanda teşviklerde bulunulduğunu aktardı.
Halcı, kayıt dışı işçi çalıştırılmaması gerektiğine değinerek, bu konuda da ciddi çalışmalarının olduğunu sözlerine ekledi.
Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları
Kırklareli'nde kurulması planlanan Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi dolayısıyla toplantı düzenlendi.
Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Funda Eylem Özel, Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Başkanı Ali Dermenci ile teknik personel katıldı.
Şahin, yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılıkta son yıllarda önemli bir ivme kazanan Kırklareli'nde Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalıştıklarını söyledi.
Organize sanayi bölgesinin Kavaklı beldesinde bin dönümlük arazi üzerine kurulmasının planlandığını aktaran Şahin, inşaat çalışmalarının en kısa sürede başlaması için gayret gösterdiklerini ifade etti.
Vali Bilgin, incelemelerde bulundu
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Atatürk Mahallesindeki Trafik Eğitim Parkı alanındaki çalışmaları inceledi.
Parkta vatandaşlara eğitimler verileceğini ifade eden Bilgin, burada parkurlar, işaret levhaları, bisiklet yolu, hemzemin yaya geçitleri, yangın binaları, kafeterya, dinlenme alanları, çocuk oyun parkı ve spor alanlarının yer alacağını aktardı.
Bilgin, hizmetlerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Organize Sanayi Bölgesi, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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