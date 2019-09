Kırklareli'nden kısa kısa

Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanan İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar , veda ziyaretlerine başladı.Adalar, Vali Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.Vali Bilgin, her zaman uyum içerisinde çalıştıkları Adalar'a yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.Bilgin, başarılı çalışmalarından dolayı Adalar'a teşekkür etti.Bursa'daki diş hekimine bıçaklı saldırıya tepki Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görevli Diş Hekimi Hamdi Gören'in hastası tarafından bıçakla yaralanmasını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.Meslektaşına acil şifalar dileğinde bulunan Cerit, sağlık çalışanlarına yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını ifade etti.Şiddet olaylarını duymak istemediklerin aktaran Cerit, açıklamasında şunları kaydetti:"Hiçbir meslek grubu daha yoktur ki insan için bu kadar emek verirken, fedakarlık yaparken, karşılığında fiziksel veya psikolojik şiddet görsün. Sağlık ile şiddet kelimelerinin hiç yan yana gelmemesi gerekirken, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında sayısal artışın yanı sıra çok sık ölüm olayları da yaşanır hale gelmiştir. Artan şiddet, sonuçları açısından da sağlık çalışanları için önemli mesleki bir risk olmanın da ötesinde toplumsal bir sorun olarak kendini göstermektedir. Şifa veren ellere vefa beklerken şiddete maruz kalınması bizleri derinden yaralıyor.Şiddeti önlemek için hayatın her alanında şiddet dilinden vazgeçmeli, şiddet kullananlara karşı etkili ve caydırıcı çözümler, yönetsel, hukuksal mesleki ve toplumsal bağlamda çok yönlü ele alınmalı."