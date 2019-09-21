Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Babaeski
ilçesine bağlı Kuleli köyünü ziyaret etti.
Vali Bilgin, köy kahvehanesinde, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.
Vatandaşların sıkıntılarını giderebilmek amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını belirten Bilgin, her fırsatta köyleri ziyaret ettiğini söyledi.
Ziyarete AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da katıldı.
Yol yapım çalışmaları
Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından yol yapım çalışmaları devam ediyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Değirmencik-Kavakdere köy yolunun sıkıştırılmış beton ile yenilendiği belirtildi.
Yol yapım çalışmalarının hızla devam ettiği bildirilen açıklamada, tüm köy yollarının onarım ve bakımdan geçirileceği kaydedildi.