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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, törenle ders başı yaptı.

26.09.2019 09:12Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesi öğrencileri, törenle ders başı yaptı.
Rektörlük Kültür Merkezi'nde verilen ilk derste, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Apaydın tarafından "Naslar ve hayat arasında fıkıh" konusu işlendi.

Programa KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdüsselam Arı, Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş, fakülte akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Açılış dersinin ardından Şengörür, Prof. Dr. Apaydın'a teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.
"Zeki Tümör Protezi" projesi
Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Görevlisi Sıtkı Kocaoğlu tarafından hazırlanan "Zeki Tümör Protezi" projesi, Teknofest 2019 Yarışması'nda, "İnsanlık Yararına Teknolojiler- Sağlık" kategorisinde birincilik ödülü kazandı.
KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaoğlu'nu tebrik etti.
Bu tür yarışmalarda alınan ödüllerin önemine değinen Şengörür, üniversite olarak her alanda projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Erciyes Üniversitesi, Bülent Şengörür, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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