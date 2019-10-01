Haberler » Güncel » Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı yapıldı.

01.10.2019 10:16Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) toplantısı yapıldı.
Vali Osman Bilgin, başkanlığında valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların daha etkin, daha verimli hizmet almalarını sağlamaya yönelik yapılacak projeler görüşüldü.
Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bilgin, KÖYDES çalışmalarına önem verdiklerini aktardı.
Veteriner hekimler bilgilendirildi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürülüğünce veteriner hekimler bilgilendirildi.
Ticaret Borsasında düzenlenen toplantıda, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Onur Karadağ, tarafından aşı takip sistemi hakkında bilgi verdi.
Toplantı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:06 Konya'da terör operasyonu: 2 gözaltı
16:06 Hong Kong'da bir gösterici gerçek mermiyle yaralandı
16:06 Sağlıklı yaşam merkezlerinde gebe eğitimi
16:06 Bartın Üniversitesi'nde uyum etkinlikleri
16:06 Bağcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi
16:06 Erdoğan'dan İstanbul depremi yorumu: Deprem değil bina öldürür gerçeği yüzümüze şamar gibi inmiştir
16:06 E-ruhsata büyük ilgi