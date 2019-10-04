Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli
Emniyet Müdürlüğüne atanan Seçkin Çengeloğlu, kurum ziyaretlerine başladı.
Çengeloğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.
Şengörür, ziyarette, üniversite hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, Çengeloğlu'na görevinde başarılar diledi.
-Zabıtadan afiş denetimi
Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce afiş denetimi yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, şehrin genelinde afiş denetimi yaptığı kaydedildi.
Aydınlatma direkleri, elektrik panoları, otobüs durakları, çöp konteynerlerine ve çeşitli yerlere izinsiz asılan reklam afişlerin ekipler tarafından söküldüğü belirtilen açıklamada, izinsiz reklam afişleri asan kişiler hakkında idari işlem uygulanacağı bildirildi.
Açıklamada, reklam afişi asmak isteyenlerin Zabıta Müdürlüğünden gerekli izinleri almaları gerektiği belirtildi.
Alabalık avcılık yasağı başladı
Kırklareli'nde alabalık avcılık yasağı başladı.
Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, Su Ürünleri Kanunu gereğince alabalık avcılık yasağının başladığını bildirdi.
Vatandaşların avlanma usul ve esaslarına uymalarını isteyen Özel, yasak olmasına rağmen alabalık avlanırken yakalanan avcılara idari işlem uygulanacağını belirtti.
Özel, alabalık av sezonunun 28 Şubat'ta başlayacağını kaydetti.