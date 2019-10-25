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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Seçkin Çengeloğlu'na ziyaretler sürüyor.

25.10.2019 09:04Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Seçkin Çengeloğlu'na ziyaretler sürüyor.
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Çengeloğlu'nu makamında ziyaret etti.
Şengörür, ziyarette Emniyet Müdürlüğü Şeref Defteri'ni imzaladı.
Çengeloğlu'na görevinde başarılar dileyen Şengörür, kentte daha iyi hizmet verebilmek adına her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtti.
- CHP Merkez İlçe Başkanlığı kongresine doğru
İş adamı Mert Urdal, CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı.
Urdal, bir kafede yaptığı konuşmada, merkez ilçe başkanlığına aday olduğunu bildirdi.
Partide daha aktif görev almak istediğini ifade eden Urdal, yararlı işler yaparak partiyi yerel düzeyde daha da yukarıya taşımayı amaçladığını belirtti.
Urdal, üyelerin takdiriyle çok güzel işlere imza atacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

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