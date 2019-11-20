Haberler » Güncel » Kırklareli'nden kısa kısa - Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Nesip Özden ile Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi İbrahim Yılmaz'ı makamında kabul etti.

20.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:24Kırklareli'nden kısa kısa
Valisi Osman Bilgin, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Nesip Özden ile Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi İbrahim Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Bilgin, Özden ile kentteki yatırımlar ile baraj ve göllerdeki doluluk oranları hakkında görüşmelerde bulundu.
Ardından Vali Bilgin, Yılmaz'ı kabul etti.
-Özel'den işletme ziyareti
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, işletmelere ziyaretlerde bulundu.
Tarım ve Orman Müdürü Özel ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Evren Gülpınar, İnece beldesinde faaliyete başlayan süt ve süt ürünleri tesisini ziyaret ederek bilgi aldı.
Bir süre tesisi gezen Özel, personel ile sohbet etti.
Ardından işletme yetkililerine devlet destekleri hakkında bilgi veren Özel, bu tür yatırımları önemsediklerini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Su İşleri, İbrahim Yılmaz, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:23 İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA; 320 KİLO EROİN BÖYLE BULUNDU
12:22 PKK/YPG'nin silah imalathanesine baskın
12:22 Adana'da öğretmenler 3 bin balon uçurdu
12:21 İstanbul'da uyuşturucu operasyonu kamerada; 320 kilo eroin böyle bulundu
12:16 610 yıllık Er-Rızk Camii taşınmaya hazır
12:04 Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, teknolojiden uzak hizmet veriyor
11:56 Meral Akşener'den Erdoğan'a ABD ziyareti eleştirisi: Hiçbir söz alamadığı halde neden mutlu döndü
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
20.11.2019 12:24:53