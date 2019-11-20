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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgazlı öğrencilerin yaptığı resimler Amerika'da sergilenecek.

20.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:30Kırklareli'nden kısa kısa
Lüleburgazlı öğrencilerin yaptığı resimler Amerika'da sergilenecek.
Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdürü Bünyamin Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, genel yetenek alanı öğrencilerinin çizdiği resimleri, One World Classroom Society'e (Bir Dünya Sınıf Derneği) gönderdiklerini söyledi.
Derneğin "My Favorite Animal", "My Favorite Person" ve "My Planet" temalı resimleri, Amerika'nın Boston şehrindeki Museum of Fine Arts'da sergi açacağını ifade eden Uslu, öğrencilerinin farklı tekniklerle yaptıkları resimler üç resminde sergide yer alacağını belirtti.
Öğrencilerin bu çalışmasının kendileri için büyük bir tecrübe olduğunu aktaran Uslu, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
Briç Kulübü'nün kongresi
Lüleburgaz'da Briç Spor Kulübü'nün kongresi yapıldı.
Kepirtepeliler Lokali'nde gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mehmet Eken'in divan başkanlığında tek liste ile gerçekleştirilen kongrede yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri okunarak oylamaya sunuldu.
Oylamanın yapıldığı seçimde, yönetime Serhat Paksoy, İlker Özel, Serhat Öztorun, Rafet Gülmez ve İsmet Çelebi seçildi.
Eken, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, yönetim kuruluna seçilen kişileri tebrik etti.
Yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında kulüp başkanını seçeceğini kaydeden Eken, Lüleburgaz'da briç sporunun geliştirilmesi için çalışmaların artarak devam edeceğine inandığını dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: AA

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