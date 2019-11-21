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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde bazı okullarda onarım yapılıyor.

21.11.2019 09:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:08Kırklareli'nden kısa kısa
'nde bazı okullarda onarım yapılıyor.
Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Osman Bilgin'in talimatları doğrultusunda 26 okulda onarım yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, onarım işlemlerinin hızla tamamlanacağı kaydedildi.
Vali Bilgin'den tebrik
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can'ı tebrik etti.
Vali Bilgin, kutlama mesajında, Can'a yeni görevinde başarı diledi.
Can'ın görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inandığını belirten Bilgin, gerek devlet, gerek özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında gençlerin yönetici olduğunu gördüğünde büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.
Tiyatro oyunu sahnelenecek
Kırklareli Üniversitesi Tiyatro Kulübü 2019-2020 sezonunu "Başroldeki Kadınlar" tiyatro oyunu ile açıyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni oyuncularıyla gücüne güç katan ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulübün, komedi oyunuyla seyirci karşısına çıkacağı belirtildi.
Açıklamada, yönetmenliğini Ceylan Altınöz'ün üstleneceği oyununun 22 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Rektörlük Kültür Merkezi'nde sahneleneceği kaydedildi.

Halkla İlişkiler, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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