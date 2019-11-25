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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

25.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:42Kırklareli'nden kısa kısa
Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.
Çetin, emekli öğretmenler Rüştü Güvenç ile İsmail Hakkı Kutlu'yu evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.
Öğretmenlere çiçek vererek Öğretmenler Günü'nü kutlayan Çetin, emekli öğretmenleri her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Ziyaret ettiği emekli öğretmenlerin tarihin canlı tanıkları olduğunu belirten Çetin; "Hepimizin üzerinde emeği olan emekli öğretmenlerimizi bu günde yalnız bırakmadık. Onların her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı kendilerine aktardık. Onların nezdinde tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun" dedi
Fidan dikim etkinliği
Üniversitesi (KLÜ) Kayalı Kampüsünde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü dördüncü sınıf öğrencileri girişimcilik dersi kapsamında 150 fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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