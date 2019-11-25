Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avlanmaya karşı denetimlerini sürdürüyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.
Denetimlerin önemine değinen Deniz, ekiplerin özellikle hafta sonraları kentin tamamında denetimler yaptığını aktardı.
Deniz, vatandaşlarında gördükleri olumsuzlukları kurum yetkililerine bildirmelerini istedi.
Öğretmenler Günü kutlanıyor
Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan'ın çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törenler Kültür Merkezi'nde devam etti.