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Kırklareli'nden kısa kısa

Polis Eşleri Derneği Kırklareli Şubesi'nce kermes düzenlendi.

27.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:24Kırklareli'nden kısa kısa
Eşleri Derneği Şubesi'nce kermes düzenlendi.
İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen kermeste, polis eşleri tarafından yapılan gıda ile el sanatları ürünleri satışa sunuldu.
Kermes 2 gün boyunca açık kalacak.
Kermesten elde edilecek gelir ile şehit polis memuru ve gazi aileleri, halen görevde olan emniyet mensuplarının yüksek öğrenim gören çocuklarına eğitim ve burs yardımı yapılacağı belirtildi.
-Elektrik kesinti
Kırklareli'nde 5 köy ve 5 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kent merkezine bağlı Asilbeyli köyü, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar, Yukarıkanara, Tatlıpınar, Beyci köyleri ile Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünün Hürriyet ve Cumhuriyet Mahalleleri ile Vize ilçesine bağlı Sergen köyünün Yeni Cami, Sağlık ve Fevzi Çakmak mahallelerine yarın bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler Asilbeyli köyünde 10.00-14.00, Malkoçlar, Yukarıkanara, Tatlıpınar, Beyci köylerinde 09.00-16.00, Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallelerinde 10.00-15.00, Yeni Cami, Sağlık ve Fevzi Çakmak mahallelerinde ise 07.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir alması istendi.

Kırklareli, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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