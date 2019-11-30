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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesindeki Aile Sağlığı Merkezi inşaatı tamamlandı.

30.11.2019 10:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:24Kırklareli'nden kısa kısa
ilçesine bağlı beldesindeki Aile Sağlığı Merkezi inşaatı tamamlandı.
Valisi Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Evrensekiz beldesinde sağlık hizmeti sunulan aile hekimliğinin, fiziki şartlarının Aile Sağlığı Merkezine uygun olmaması nedeniyle yeni bir Aile Sağlığı Merkezinin inşa edildiğini bildirdi.
İçerisinde 2 muayene odası, tıbbi müdahale odası, laboratuvar, gece izlem ve aile planlama, aşı ve bebek, bebek emzirme odaları ile bir kat ofis bulunduğunu aktaran Bilgin, binanın iç tefrişatının da tamamlanmasıyla, Sağlık Bakanlığı kalite standartlarına uygun ve modern fiziki koşullarda sağlık hizmeti sunulacağını kaydetti.
Vali Bilgin, Aile Sağlığı Merkezinin en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.
- Elektrik kesintisi
Vize'de 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, rüzgar enerjisi iletim hattına tel çekimi nedeniyle ilçeye bağlı Pazarlı, Çavuşköy ve Develi köylerine yarın (1 Aralık) bir süre elektrik enerjisi verilemeyecek.
Söz konusu kesinti, 07.00-18.00 saatleri arasında 11 saat süreyle uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi amacıyla vatandaşların gerekli tedbiri almaları istendi.
Belediye Başkanı Gün'e ziyaret
İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.
Gün, makamında kabul ettiği Ateş'e belediye çalışmaları ile Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Belediye mücavir alanları içinde yer alan orman varlıklarının daha da güçlendirilmesini istediklerini belirten Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Gün, daha sonra Ateş'e plaket takdim etti.

Lüleburgaz, Kırklareli, Evrensekiz, Güncel

Kaynak: AA

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