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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde "Aziz Nesin Kabare" tiyatro oyunu sahnelendi.

01.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:12Kırklareli'nden kısa kısa
'nde "Aziz Nesin Kabare" tiyatro oyunu sahnelendi.
Kırklareli Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında kültür merkezinde sahnelenen oyun yoğun ilgi gördü.
Levent Üzümcü Tiyatrosu ve İzmir Halk Tiyatrosu oyuncularının sahne aldığı oyunu, Belediye Başkan Vekili Şaban Çekinmez, Başkan Yardımcıları Arda Kolcular ve Burcu Özel ile belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun eşi Sibel Kesimoğlu da izledi.
Çekinmez, oyunun ardından oyuncuları tebrik ederek, çiçek takdim etti.
Kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini ifade eden Çekinmez, gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 6 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, şebeke bakım çalışması nedeniyle kent merkezinin Değirmencik köyü ile Babaeski ilçesinin Yeniköy, Nacak, Taşağıl, Erikleryurdu ve Karabayır köylerine yarın (2 Aralık) bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, söz konusu 6 köyde 10.00-17.00 saatleri arasında 7 saat süreyle uygulanacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir alması gerektiği belirtildi.

Aziz Nesin, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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