Haberler » Güncel » Kırklareli'nden kısa kısa - Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, ziyaretçilerini makamında kabul etti.

03.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:58Kırklareli'nden kısa kısa
Valisi Osman Bilgin, ziyaretçilerini makamında kabul etti.
ilçesinin Küçükyayla Köyü Muhtarı Mehmet Mergen, Trakya Küçükyaylalılar Derneği Başkanı Selami Tetik, İlim Yayma Cemiyeti Kırklareli Şube Başkanı Muhammet Atalay ve beraberindeki heyet, Vali Bilgin'i ziyaret etti.
Bilgin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Avcılar denetlendi
Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında denetim yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla sahada av yapanların belgelerini kontrol etti.
Denetimlerde 72 avcının belgelerini kontrol eden ekipler, usulsüz avlandığı tespit edilen 2 kişi hakkında idari para cezası uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir avcılığın devamı için kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Elektrik kesintisi
Lüleburgaz ilçesine bağlı bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, fiziki irtibat bağlantı çalışması nedeniyle ilçeye bağlı Eskitaşlı köyüne yarın (4 Aralık) bir süre elektrik enerjisi verilemeyecek.
Söz konusu kesinti 11.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazlarının zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

Lütfullah Bilgin, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Vize, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40 Tel Abyadlı çocukların yüzü gülüyor - Haber
11:40 Çeyrek asırdır çini çamuruna şekil veriyor - Haber
11:40 Engelli milli sporculara da vakıf üniversitelerinde burs imkanı - Haber
11:40 Edirne'den kısa kısa - Haber
11:34 Barış Pınarı şehidi memleketi Hatay'a uğurlandı - Haber
11:26 Son dakika: Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Yılı hedefimizin altında kapatabiliriz - Haber
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haber
11:14 Son dakika: PISA 2018 sonuçları açıklandı! Fen ve matematik puanlarını en çok artıran ülke Türkiye - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
22:03 Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti - Haberler
19:51 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı - Haberler
3.12.2019 11:47:14