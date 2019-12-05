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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin şehit ailesini ziyaret etti.

05.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:44Kırklareli'nden kısa kısa
Valisi Osman Bilgin ile eşi İlknur Bilgin şehit ailesini ziyaret etti.
Siirt'in Eruh ilçesi Payanlı köyünde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Aydın Seyran'ın Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesindeki ailesini ziyaret eden Bilgin, aile fertleri ile bir süre sohbet etti.
Bilgin, daha sonra ailenin isteklerini dinledi.
Vali Bilgin, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Her fırsatta şehit ailesi ziyaretlerinde bulunduklarını ifade eden Bilgin, "Şehit aileleri Türk milleti için bizler için çok önemli. Onlar şehitlerimizin bize bıraktığı emanetleri. Onlara en iyi şekilde sahip çıkmak, kollamak, gözetmek, sorunlarını gidermek zorundayız. Bu kapsamda sürekli şehit aileleriyle bir araya gelmeye çalışıyoruz." dedi.
Bin 220 kadın koreografi ile Atatürk silüeti oluşturuldu
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bin 220 kadın koreografi yaparak Mustafa Kemal Atatürk silüetini oluşturdu.
Kent Konseyi Kadın Meclisince, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 85. yıl dönümü dolayısıyla Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, dans eğitmeni Sedat İşbilen önderliğinde 15 dans eğitmeni görev aldı.
Hazırlıkların tamamlanmasının ardından İzmir Marşı'nın çalmasıyla ellerindeki beyaz kartonları havaya kaldıran bin 220 kadın, Atatürk'ün silüetini oluşturdu.
Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nükhet Cebelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir dergi kapağında yayımlanan Atatürk portresinin, gerçekleştirilen etkinliğin ilham kaynağı olduğunu belirtti.
Atatürk'ün Türk milleti adına birçok başarılara imza atarak, birçok devrime öncülük ettiğini ifade eden Cebelli, dünyadaki birçok devletten önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildiğini anımsattı.

Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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