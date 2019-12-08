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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valiliğince hazırlanan "Trafik Eğitim Parkı Projesi" sürüyor.

08.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:02Kırklareli'nden kısa kısa
Valiliğince hazırlanan "Trafik Eğitim Parkı Projesi" sürüyor.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, proje alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Çalışmaların eylül ayında başladığını ifade eden Bilgin, kısa sürede projenin tamamlanmasını ve hizmete açılmasını hedeflediklerini belirtti.
Trafik standartlarına uygun parkurlar ve işaret levhaları, bisiklet yolu, hemzemin yaya geçitleri, afet acil durum eğitimleri ile yangın binaları, kafeterya ve dinlenme alanları, çocuk oyun parkı ve alanlarının yer alacağını anımsatan Bilgin, bu alanda vatandaşlara ve çocuklara trafik eğitimleri verileceğini kaydetti.
Elektrik kesintisi
Demirköy ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, direk ve iletken değişimi çalışması nedeniyle Demirköy ilçesinin Orhaniye mahallesine yarın (9 Aralık) bir süre enerji verilmeyecek.
Söz konusu kesinti 09.00-17.00 saatleri arasında 8 saat süreyle uygulanacak.
Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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