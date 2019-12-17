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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, başarılı sporcuları ödüllendirdi.

17.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:42Kırklareli'nden kısa kısa
Valisi Osman Bilgin, başarılı sporcuları ödüllendirdi.
Vali Bilgin, 5-8 tarihleri arasında 'da gerçekleşen 11-12 yaş Türkiye Kulüpler Yüzme Şampiyonası'nda Kırklareli Gençlikspor Kulübü sporcularından Asrın Bağdan, Onur Özdil, Enes Çağrı Karakahya, Ömer Amiş ve Doruk Çekilmez'i makamında kabul etti.
Başarılı sporcuları tebrik eden Bilgin, bu tür başarıların kent açısından önemli olduğunu söyledi.
Bilgin, konuşmaların ardından sporculara çeşitli hediyeler verdi.
Vali Bilgin'e ziyaret
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Atatürkçü Düşünce Derneği Kırklareli Şube Başkanı Mine Sobacı'yı makamında kabul etti.
Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sobacı ile sohbet etti.
Sobacı da, Vali Bilgin'e teşekkür etti.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Aralık, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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