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Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da Cahit Irgat şiir dinletisi düzenlendi.

18.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:08Kırklareli'nden kısa kısa
'da Cahit Irgat şiir dinletisi düzenlendi.
Lüleburgaz Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte Lüleburgazlı şair, yazar, tiyatro ve sinema sanatçısı Cahit Irgat'a ait şiirler seslendirildi.
Etkinlikte, daha sonra Vildan Alanat ve Gülcan Ayışığı tarafından müzik dinletisi sunuldu.
- Belediye araç filosunu güçlendirdi
Lüleburgaz Belediyesi araç filosuna 7 araç ekledi.
Belediyenin şantiye alanında düzenlenen törenle 3 kamyon, 2 kamyonet ve 2 hizmet aracı hizmete başladı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Eksik araç ve ekipmanları tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden Gerenli, "Belediye hizmetlerinde daha hızlı ve kesintisiz hizmet verebilmek ve verimliliği artırmak amacıyla araç filomuzu yenilemeye devam ediyoruz. filomuza kazandırdığımız 3 kamyon, 2 kamyonet ve 2 hizmet aracımız kentimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Cahit Irgat, Lüleburgaz, Araç, Güncel

Kaynak: AA

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