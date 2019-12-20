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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Bahriye Sultan Camisi'ndeki "Değerler Eğitimi Sınıfı"nı ziyaret etti.

20.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:38 Kırklareli'nden kısa kısa
Valisi Osman Bilgin, Bahriye Sultan Camisi'ndeki "Değerler Eğitimi Sınıfı"nı ziyaret etti.
Vali Bilgin, yetkililerden bilgi alarak öğrencilerle sohbet etti.
Değerler eğitiminin önemli olduğunu ifade eden Bilgin, öğrenci ve velilere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
Gebe okulu eğitimleri devam ediyor
Pınarhisar Devlet Hastanesinde açılan Gebe Okulu eğitimlerine devam ediyor.
Kırklareli Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, okulda anne adaylarına ruhsal, fiziksel, sosyal yönden gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme bilinçli bir şekilde hazırlanmasının desteklenmesi amacıyla bilgiler verildiği ifade edildi.
Eğitimlerin ebe Aysun Engin Özcan tarafından verildiği belirtilen açıklamada, eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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