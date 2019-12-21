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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) "Sağlık Yönetimi ve Geleceği" konferansı düzenlendi.

21.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:28 Kırklareli'nden kısa kısa
Üniversitesi'nde (KLÜ) "Sağlık Yönetimi ve Geleceği" konferansı düzenlendi.
Kampüsü'nde gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak, Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ayçin Uğur, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Önder Porsuk, Kırklareli Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Haldun Ulu katıldı.
Uğur, konuşmasında 1. Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetleri ile ilgili bilgiler verdi.
Sağlık Yöneticilerinin evrensel değerlere bağlı, bilimselliğe önem veren, ekip ruhuna sahip ve kişisel gelişime açık bireyler olması gerektiğinin belirten Uğur, gelişen ve yenilenen dünya ile birlikte yeni tedavi yöntemlerinin ortaya çıktığını söyledi.
Lise öğrencileri KLÜ'yü gezdi
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Kırklareli Üniversitesi'ni (KLÜ) ziyaret ederek derslikleri gezdi.
40 kişilik öğrenci gurubu okul öğretmenleri Sayim Aygün ve Ayşin Arıöz nezaretinde derslikleri gezerek, üniversite öğrencileri ile sohbet edip bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Lüleburgaz, Kırklareli, Kayalı, Güncel

Kaynak: AA

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