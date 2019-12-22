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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce diyaliz merkezleri denetlendi.

22.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:30 Kırklareli'nden kısa kısa
Sağlık Müdürlüğünce diyaliz merkezleri denetlendi.
Sağlık Hizmetleri Başkanı Şenay Mandacı eşliğinde denetleme ekibi, kentte özel olarak faaliyet gösteren diyaliz merkezine denetimde bulundu.
Mandacı, yaptığı açıklamada, 5 diyaliz merkezi ve bir diyaliz ünitesinin denetlendiğini belirtti.
Denetimlerde esasa ilişkin tüm konuların incelendiğini aktaran Mandacı, denetimlerin aralıklarla devam edeceğini kaydetti.
-Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 7 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hattı fiziki irtibat çalışması nedeniyle kent merkezine bağlı Çağlayık, Karadere, Şükrüpaşa, Dereköy, Geçitağzı, Kapaklı, Kofçaz ilçesine bağlı Kula köyü ile Babaeski ilçesinin Gazi Osman Paşa Mahallesi'ne yarın (23 Aralık) bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, köylerde 11.00-13.00, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde ise 09.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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