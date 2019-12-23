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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Basketbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig Basketbol Turnuvasında ikinci oldu.

23.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:02 Kırklareli'nden kısa kısa
Üniversitesi (KLÜ) Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2. Lig Turnuvasında ikinci oldu.
KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen turnuvada üniversitelerinin basketbol takımının dereceye girdiğini belirtti.
Takım oyuncularını tebrik eden Şengörür, üniversite olarak her alanda olmaya çalıştıklarını ifade etti.
Karagöz Hacivat gölge oyunu sahnelendi
Kırklareli Kent Konseyi tarafından hazırlanan Karagöz Hacivat gölge oyunu sahnelendi.
Fatih Umutlu tarafından hazırlanan oyun TOKİ Ahmet Cevdet Paşa İlkokulu öğrencileri ile buluştu.
Yaklaşık 1,5 saat süren oyunu öğrenciler ilgiyle izledi.

Kırklareli, basketbol, Güncel

Kaynak: AA

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