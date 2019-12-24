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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İnece Belediye Başkanı Şehabettin Vardar ile bir süt çiftliğini ziyaret etti.

24.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:34 Kırklareli'nden kısa kısa
Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Şehabettin Vardar ile bir süt çiftliğini ziyaret etti.
Vali Bilgin, ilk olarak Vardar'ı makamında ziyaret ederek beldedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İnece'nin çok güzel bir belde olduğunu belirten Bilgin, başarılı çalışmalarından dolayı Vardar'ı tebrik etti.
Bilgin, daha sonra bir süt çiftliğini ziyaret ederek üretim çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Balıkçılar bilgilendirildi
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce balıkçılar bilgilendirildi.
İğneada beldesinde bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda "7191 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında balıkçılar bilgilendirildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su ürünlerinde sürdürülebilirliğin korunması amacıyla farklı disiplinleri bir araya getiren toplantılar düzenlenmeye devam edileceği belirtildi.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, İnece, Güncel

Kaynak: AA

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