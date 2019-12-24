Haberler » Güncel » Kırklareli'nden kısa kısa - Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılay'ı Kırklareli Şubesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.

24.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:48 Kırklareli'nden kısa kısa
Valisi Osman Bilgin, Türk 'ı Kırklareli Şubesi Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Şube Başkanı Volkan Göç, ziyarette, Türk Kızılay'ı çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Kızılay'ın her alanda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Göç, Türk Kızılay'ının en büyük yardım kuruluşu olduğunu anımsattı.
Bilgin de Kızılay'ın çalışmalarına her zaman destek vermeye çalıştıklarını belirterek, Şube Başkanı Göç ve şube yöneticilerine görevinde başarılar diledi.
-Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 30 köy ve 4 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hattı bakım çalışmaları kapsamında Babaeski ilçesinin Kuzuçardağı, Hazinedar, Oruçlu, Yeniköy, Karacaoğlan, Sofuhalil, Karamesutlu, Nacak, Taşağıl, Erikleryurdu, Osmaniye, Karabayır, Müsellim, Çavuşköy, Terzili, Kumrular, Mutlu, Kadıköy, Nadırlı, Çiğdemli ve Katranca köyleri ile Hacıhasan mahallesine, Pehlivanköy ilçesinin Yeşilova, Kumköy, İmam Pazarı, Hıdırca, Yeşilpınar, Kuştepe, Akarca ve Doğanca köyleri ile Kurtuluş, Kazımdirik ve Ergene mahallelerine, kent merkezinin ise Değirmencik köyüne yarın (25 Aralık) bir süre elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Nadırlı, Çiğdemli, Katranca, Yeşilova, Kumköy, İmam Pazarı, Hıdırca, Yeşilpınar, Kuştepe, Akarca ve Doğanca köylerinde 09.00-12.00, diğer köylerde ise 14.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, söz konusu kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.
"Hoşgeldin Bebek Projesi"
Vize Belediyesi'nce yürütülen "Hoşgeldin Bebek Projesi" sürüyor.
İlçede ekim ve kasım aylarında doğan bebeklerin aileleri proje kapsamında ziyaret edilerek, hediyeler verildi.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, Hoşgeldin Bebek Projesi'ne önem verdiklerini belirtti.
Personelin yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaretlerde istek ve sıkıntıların dinlediğini ifade eden Özalp, vatandaşların her zaman yanında olmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.
Özalp, projenin periyodik olarak devam edeceğini söyledi.

Kırklareli, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:27   Erzurum-sarıkamış şehitleri, şenkaya'da anıldı - Haber
18:27   İzmir-hasta çocukları eğlendirerek şırıngayı unutturdular - Haber
18:27   Kütahya-uyuşturucu şüphelileri 3 kilometrelik kovalamacada yakalandı - Haber
18:27   Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı - Haber
18:26   Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:10   Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Haber
16:56   Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Haber
24.12.2019 18:35:53