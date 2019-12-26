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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Çetin Sucu'yu ziyaret etti.

26.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:21 Kırklareli'nden kısa kısa
Valisi Osman Bilgin, 65. Mekanize Tugay Komutanı Albay Çetin Sucu'yu ziyaret etti.
Vali Bilgin, ziyarette 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı şeref defterini imzaladı.
Tugay çalışmaları hakkında Sucu'dan bilgiler alan Bilgin, Albay Sucu'ya görevinde başarılar diledi.
-KTSO'dan Çevre ve Şehircilik Müdürü Canbek'e ziyaret
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) yönetimi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne atanan Ersoy Canbek'e ziyarette bulundu.
Oda Başkanı Soner Ilık, ziyarette, Canbek'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Oda çalışmaları hakkında bilgiler veren Ilık, Kırklareli'nin daha da kalkınması, gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.
Canbek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.
Ziyarette, KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, Başkan Yardımcıları Serkan Keser ile Fırat Altıntel, yönetim kurulu üyeleri Nihat Bıyıklı ile Ertan Özbek de hazır bulundu.

Kırklareli, Lüleburgaz, Piyade, Güncel

Kaynak: AA

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