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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti.

27.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:22 Kırklareli'nden kısa kısa
Valisi Osman Bilgin, şehit ailelerini ziyaret etti.
Vali Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, 1998 yılında 'nin Nazimiye ilçesinde askeri operasyonda şehit olan er Mehmet Sevinç'in 'daki ailesinin evine gitti.
Aile ile sohbet eden Bilgin, ardından 1952 yılında Ağrı'dan Erzurum'a görevli giderken kaza sonucu şehit olan Süvari Üsteğmen İsmet Çaldağ'ın ailesini ziyaret etti.
Şehit ailesinin istek ve sıkıntılarını dinleyen Bilgin, şehit ve gazileri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.
Vatan topraklarının şehitler ve gaziler sayesinde korunduğunu belirten Bilgin, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.
"Meslek Liselerinin Özel Sektörle İşbirliği Toplantısı"
Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında "Meslek Liselerinin Özel Sektörle İşbirliği Toplantısı" gerçekleştirildi.
Valilik binasında düzenlenen toplantıda, meslek liselerinin özel sektör ile yapacağı çalışmalar görüşüldü.
Bilgin, meslek liselerinin özel sektör ile işbirliği içerisinde çalışmalar yaparak öğrencilere imkanlar sunabileceğini söyledi.
Bu tür çalışmaları önemsediklerini belirten Bilgin, tüm meslek liselerinin bu çalışmaya katılması gerektiğini kaydetti.

Lüleburgaz, Kırklareli, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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