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Kırklareli'nden kısa kısa

CHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığı'na Devrim Gündüz seçildi.

30.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:54 Kırklareli'nden kısa kısa
CHP İlçe Başkanlığı'na Devrim Gündüz seçildi.
Esnaf Kefalet Kooperatifi düğün salonunda gerçekleştirilen ilçe kongresi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Plan ve bütçe ile faaliyet raporlarının okunmasıyla devam eden kongrede, ilçe başkanlığına aday olan Raşit Şişman ve Devrim Gündüz listelerini divan başkanlığına sundu.
Yapılan seçimde 400 delegeden 227'sinin oyunu alan Gündüz ilçe başkanlığına seçilirken, diğer aday Şişman ise 173 oy aldı.
Kongreye, CHP Milletvekilleri Türabi Kayan, Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Murat Gerenli, CHP Kırklareli İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık ile partililer katıldı.
-"Yedi Kocalı Hürmüz" sahnelendi
Lüleburgaz'da "Yedi Kocalı Hürmüz" sahnelendi.
Lüleburgaz Belediyesi Kent Oyuncuları tarafından Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde sahnelenen oyunu Budak Çal yönetti.

İki bölüm ve 16 perdede sahnelenen oyun izleyicilerin beğenisini topladı.
Genç Katılım Kulübü Derneği (GENKAD) halk oyunları ekibi de danslarıyla oyuna destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: AA

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