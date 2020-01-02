Haberler » Güncel » Kırklareli'nden kısa kısa - Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı.

02.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:10 Kırklareli'nden kısa kısa
'da şehir içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı.
Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Turgay Çekirdekçi, yazılı açıklamasında, şehir içi ulaşım ücretlerine 50 kuruş zam yapıldığını bildirdi.
Lüleburgaz Belediye Meclisince kabul edilen ulaşımdaki zamlı tarifenin 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladığını aktaran Çekirdekçi, yeni tarifeye göre öğrencilerin 2 lira 50 kuruş, sivil vatandaşların ise 3 liraya taşınacağını belirtti.
Çekirdekçi, açıklamasında, maliyetlerin artması sonucu ulaşım ücretlerine zam yapıldığını kaydetti.
-Toplu nikah töreni yapılacak
Lüleburgaz Belediyesince toplu nikah töreni yapılacak.
Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında toplu nikah töreni gerçekleştirileceği belirtildi.
Ekonomik nedenlerle nikah kıyamayan vatandaşlar için toplu nikah töreninin fırsat olduğu aktarılan açıklamada, yasal olarak nikah akitleri gerçekleşmemiş ailelerin toplu nikahtan faydalanması isteniyor.
Açıklamada, 4'er fotoğraf, kimlik asılları, fotokopileri ve mahalle muhtarlıklarından alınacak 'Fakir İlmuhaberi Belgesi' ile son başvuruların 31 Ocak 2020 tarihine kadar Tek Masa Hizmet Birimi'nde alınacağı kaydedildi.

Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:12   Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü, yeğeni komada - Haber
13:12   Bitlis'te kar 50 köy yolunu ulaşıma kapattı - Haber
13:11   Karabük'te, beyaz eşya ve mobilya mağazasında yangın - Haber
13:08   Büyükşehir, karla mücadeleye hazır - Haber
13:06   Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonun Ankara ziyareti - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:14:48