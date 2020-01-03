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Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce besicilere gebe düve desteklemeleri hakkında bilgi verildi.

03.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:06 Kırklareli'nden kısa kısa
Tarım ve Orman Müdürlüğünce besicilere gebe düve desteklemeleri hakkında bilgi verildi.
Vize Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda Tarım ve Orman Müdür Vekili Meltem ile veteriner hekimler tarafından bilgilendirme yapıldı.
Özalp, Bakanlığın yüzde 40 hibeli gebe düve desteği verdiğini söyledi.
Besicilerin desteklemelerden yararlanabileceğini anlatan Özalp, besicileri her konuda bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade etti.
Belediye Başkanı Talay'dan ziyaret
Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ziyaretlerde bulundu.
Talay, ilk olarak Pınarhisar Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Talay, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Talay, ardından İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle selamlaştı.

Özalp, Vize, Güncel

Kaynak: AA

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