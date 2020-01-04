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Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

04.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:16 Kırklareli'nden kısa kısa
ilçesinde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, enerji nakil hattındaki bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Osmancık köyüne 6 Ocak Pazartesi günü bir süre elektrik enerjisi verilemeyecek.
Söz konusu kesinti 10.00-12.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.

Avcılara yönelik denetimler
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerini sürdürüyor.
DKMP Şube Müdürü Murat Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Denetimlerde kurallara uymayan avcılara yasal işlem yapıldığını ifade eden Deniz, kaçak avcılarla mücadelelerinin süreceğini aktardı.
Deniz, vatandaşların da gördüğü olumsuzlukları kurum yetkililerine bildirmelerini istedi.

Pınarhisar, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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