Haberler » Güncel » Kırklareli'nden kısa kısa - Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Almanya'yı mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

13.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:50Kırklareli'nden kısa kısa
Valisi Osman Bilgin, 'yı mağlup ederek, 2020 CEV Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye olarak 'Filenin Sultanları' ile gururlandıklarını ifade etti.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın önemine değinen Bilgin, "2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik ediyorum. Bu gururu bizlere yaşatan sporcularımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
"Geleneksel Kış Konseri" düzenlendi
Kırklareli'nde "Geleneksel Kış Konseri" gerçekleştirildi.
Kırklareli Belediye Başkanlığı ile Kırklareli Kent Konseyi tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte koro tarafından şarkılar seslendirildi.
Konser sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır'a çiçek takdim etti.

Kırklareli, Almanya, Tokyo, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Ahıra giren maymun, koruma altına alındı - Haber
17:08  Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (3) - Haber
17:08  HAYTAP Temsilcisi Önder'den Başkan Aksoy'a 'deve güreşleri' tepkisi - Haber
17:08  Köln Uluslararası Mobilya Fuarı açıldı - Haber
17:08  Balıkçılar yeni yılda "hamsi" sevinci yaşıyor - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 17:13:15