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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

17.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:24Kırklareli'nden kısa kısa
Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.
Şengörür, ziyarette Vali Bilgin'e yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, üniversitelerinin hızla gelişerek büyüdüğünü söyledi.
Vali Bilgin de üniversitenin çalışmalarını yakından takip etiklerini ve eğitim alanında yapılan her çalışmayı desteklediklerini anlattı.
THK'nin 95. kuruluş yıl dönümü

Türk Hava Kurumu'nun (THK) 95. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 'da tören düzenlendi.
Törende THK Lüleburgaz Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
THK Lüleburgaz Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Bektaş Yavuz, yaptığı konuşmada, THK'nın 95. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını söyledi.
THK'nın her geçen gün büyüdüğünü belirten Yavuz, "Türk Hava Kurumumuzu daha yürekten, daha içten sahiplenerek daha ileriye götüreceğimizden zerre kadar kuşkumuz yoktur." dedi.

Lütfullah Bilgin, Bülent Şengörür, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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